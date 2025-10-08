Три человека погибли в результате удара по спорткомплексу в Белгородской области

В ночь на 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. Атаки также были отражены в Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.