Три человека погибли в результате удара по спорткомплексу в Белгородской области
Трое жителей поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области погибли при ракетном обстреле ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, эти данные предварительны, как и информация об одном пострадавшем.
В поселке зафиксировали частичное разрушение здания Физкультурно-оздоровительного комплекса «Пристань спорта». Социальный объект расположен по адресу ул. 72-й Гвардейской Дивизии, 87.
Спасатели МЧС России и бойцы самообороны ведут работы по разбору конструкций, под которыми могут находиться люди. Гладков пообещал информировать население о последствиях происшествия, когда прибудет на место.
В ночь на 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона. Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. Атаки также были отражены в Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.