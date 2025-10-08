Дипакадемия сохранит работу с иностранными студентами после объединения с МГИМО
Дипломатическая академия МИД России, которая находится в процессе объединения с МГИМО, сохранит работу с иностранными студентами и дипломатами. Об этом «Ведомостям» рассказал и. о. ректора Дипакадемии Сергей Шитьков.
Шитьков также сообщил, что в 2025 г. возобновил работу клуб послов иностранных государств. В его мероприятиях участвуют до 80 дипломатов.
По его словам, Дипакадемия объединяет людей «с нашими ценностями, которые отражены в законах, Конституции». При этом набор государств, из которых приезжают слушатели, постоянно меняется.
Процесс объединения Дипакадемии МИДа и МГИМО завершится в январе 2026 г.