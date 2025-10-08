МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ
Сотрудники миграционной службы МВД РФ приняли 2875 решений о прекращении приобретенного российского гражданства с момента вступления в силу соответствующего закона, сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности», – подчеркнула она.
По словам Волк, чаще всего решение о прекращении гражданства принималось из-за привлечения граждан к уголовной ответственности за совершение некоторых уголовных преступлений. Еще одной популярной причиной стало неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
В конце сентября правительство с условием доработки поддержало законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету. Вопросы тогда вызвала формулировка «без уважительной причины». В кабмине подчеркнули, что такой причины уклонения не может быть «по <...> природе». При этом было предложено, чтобы без гражданства не оставались иностранцы, заключившие контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ.