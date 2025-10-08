Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ

Ведомости

Сотрудники миграционной службы МВД РФ приняли 2875 решений о прекращении приобретенного российского гражданства с момента вступления в силу соответствующего закона, сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности», – подчеркнула она.

По словам Волк, чаще всего решение о прекращении гражданства принималось из-за привлечения граждан к уголовной ответственности за совершение некоторых уголовных преступлений. Еще одной популярной причиной стало неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

В конце сентября правительство с условием доработки поддержало законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету. Вопросы тогда вызвала формулировка «без уважительной причины». В кабмине подчеркнули, что такой причины уклонения не может быть «по <...> природе». При этом было предложено, чтобы без гражданства не оставались иностранцы, заключившие контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь