МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ

В конце сентября правительство с условием доработки поддержало законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету. Вопросы тогда вызвала формулировка «без уважительной причины». В кабмине подчеркнули, что такой причины уклонения не может быть «по <...> природе». При этом было предложено, чтобы без гражданства не оставались иностранцы, заключившие контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ.