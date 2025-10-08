СФ одобрил закон об усилении наказаний для иноагентов

Проект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 1 июля 2025 г. председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и рядом других депутатов. 15 июля документ был принят в первом чтении, а 25 сентября – во втором и третьем чтениях.