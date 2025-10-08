Газета
Главная / Общество /

СФ одобрил закон об усилении наказаний для иноагентов

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, предусматривающий усиление ответственности иноагентов за уклонение от исполнения их обязанностей. Решение было принято голосованием в рамках 597 пленарного заседания.

«За» принятие законопроекта проголосовал 161 человек, против не выступил никто. Воздержавшихся также не было.

Поправки вносятся в ст. 330-1 Уголовного кодекса РФ. Документ предлагает отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением.

Проект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 1 июля 2025 г. председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и рядом других депутатов. 15 июля документ был принят в первом чтении, а 25 сентября – во втором и третьем чтениях.

