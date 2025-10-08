Совет ДУМ: фетва о курьерской доставке является разъяснением, а не законом
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ не является органом государственной власти и не может что-то разрешать или запрещать. Фетва о логистике и курьерской доставке разъясняет, что соответствует нормам ислама, а не является нормативно-правовым актом. Об этом сообщил Telegram-канал совета.
На решения непрактикующих мусульман фетвы никак не влияют, говорится в сообщении. Тем не менее, есть люди, для которых религия является важным элементом в жизни. Совет улемов дает разъяснения, отвечая на их вопросы, пояснили в организации.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил, что запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ.
Речь идет о статьях, в которых закреплено, что Россия имеет статус светского государства, а в стране действует принцип единства экономического пространства. Кроме того, по мнению Фадеева, фетва нарушает принцип гарантии свободы труда для всех граждан, а также направлена на разжигание религиозной розни.
В ходе заседания 24 сентября совет улемов ДУМ принял решение запретить курьерам, которые исповедуют ислам, доставлять нехаляльные продукты. Исключения составляют случаи, когда их перевозят с целью утилизации.
В случае если в грузе содержатся и дозволенные, и нехаляльные продукты, но преобладают халяльные, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни, уточнили в совете ДУМ. Если же неизвестно, к какой категории относится груз, перевозка разрешена.