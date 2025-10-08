В 2026 году средний размер пенсии по гособеспечению в РФ составит 22 617 рублей

Указанная пенсия выплачивается в России ежемесячно по пяти категориям: за выслугу лет, по старости, по потере кормильца, по инвалидности и социальная пенсия. 6 октября «РИА Новости» сообщило, что выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируется проиндексировать на 14,8% с 1 апреля 2026 г. Еще через год уровень индексации может составить 6,8%, а в 2028 г. – 4%.