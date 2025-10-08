Газета
Главная / Общество /

В 2026 году средний размер пенсии по гособеспечению в РФ составит 22 617 рублей

Ведомости

В России на выплату пенсий по гособеспечению направят почти 1 трлн руб. в 2026 г. В среднем сумма на одного человека составит 22 617 руб., сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«На выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению будет направлен почти 1 трлн руб. – 904 млрд руб. Почему эти пенсии важны? Поскольку они выплачиваются детям-инвалидам. Это и дети-инвалиды, потерявшие родителей. Размеры пенсии в среднем достигнут 22 617 руб.», – сказал председатель Соцфонда.

Указанная пенсия выплачивается в России ежемесячно по пяти категориям: за выслугу лет, по старости, по потере кормильца, по инвалидности и социальная пенсия. 6 октября «РИА Новости» сообщило, что выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируется проиндексировать на 14,8% с 1 апреля 2026 г. Еще через год уровень индексации может составить 6,8%, а в 2028 г. – 4%.

