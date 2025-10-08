В отношении блогера Сюткина возбуждено уголовное дело за фейки об армии РФ

1 октября суд приговорил писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) к семи годам лишения свободы по статье о дискредитации российской армии, а также за нарушение правил деятельности иноагента. Предполагается, что писатель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.