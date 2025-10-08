Газета
Главная / Общество /

В отношении блогера Сюткина возбуждено уголовное дело за фейки об армии РФ

Ведомости

Против блогера Павла Сюткина возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

По данным следствия, Сюткин разместил в своем публичном Telegram-канале публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины. Такой вывод был сделан после психолого-лингвистического исследования текста.

Блогера доставили в подразделение столичного СК для следственных мероприятий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

1 октября суд приговорил писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) к семи годам лишения свободы по статье о дискредитации российской армии, а также за нарушение правил деятельности иноагента. Предполагается, что писатель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

