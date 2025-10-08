В отношении блогера Сюткина возбуждено уголовное дело за фейки об армии РФ
Против блогера Павла Сюткина возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
По данным следствия, Сюткин разместил в своем публичном Telegram-канале публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины. Такой вывод был сделан после психолого-лингвистического исследования текста.
Блогера доставили в подразделение столичного СК для следственных мероприятий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
