Писателя Дмитрия Быкова заочно приговорили к семи годам колонии

Суд приговорил писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) к семи годам лишения свободы по статье о дискредитации российской армии, а также за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

Быкова обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Предполагается, что писатель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд лишил Быкова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в том числе с использованием сети интернет, на срок четыре года.

Писателя Дмитрия Быкова внесли в перечень террористов и экстремистов

Общество

Суд рассматривал уголовное дело в общем порядке уголовного судопроизводства. Сам Быков на слушании не присутствовал.

По данным следствия, в октябре 2023 г. Быков, находясь за пределами РФ, разместил видеоролик со своим интервью. Видео содержало заведомо ложную информацию о действиях российской армии, направленных против мирного населения в ходе спецоперации, добавили в прокуратуре.

В феврале 2025 г. писатель опубликовал два материала без указания на то, что они произведены иностранным агентом. До этого его дважды привлекали к ответственности за аналогичные действия.

8 августа Быков был заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ, а 12 августа его объявили в международный розыск.

Прокуратура Москвы направила дело Быкова в суд 29 августа.

1 октября стало известно, что обвинение просит Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя к семи годам лишения свободы.

Новость дополняется

