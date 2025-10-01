Газета
Общество

Обвинение запросило семь лет колонии для писателя Дмитрия Быкова

Ведомости

Обвинение просит Черемушкинский суд Москвы заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы по делу о фейках о действиях ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает «РИА Новости» из зала суда.

«Прошу <...> назначить Быкову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 300 000 руб. и запретом администрировать страницы в сети на срок пять лет», – сказал прокурор.

Прокуратура Москвы направила дело Быкова в суд 29 августа. По данным следствия, в октябре 2023 г. обвиняемый был за пределами границы РФ и опубликовал на видеохостинге интервью с недостоверными сведениями о действиях российской армии. В феврале 2025 г. он разместил два своих материала в мессенджере без обязательной маркировки, что противоречит правилам для иностранных агентов.

8 августа Быков был заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ, а 12 августа его объявили в международный розыск.

