Обвинение запросило семь лет колонии для писателя Дмитрия Быкова

Прокуратура Москвы направила дело Быкова в суд 29 августа. По данным следствия, в октябре 2023 г. обвиняемый был за пределами границы РФ и опубликовал на видеохостинге интервью с недостоверными сведениями о действиях российской армии. В феврале 2025 г. он разместил два своих материала в мессенджере без обязательной маркировки, что противоречит правилам для иностранных агентов.