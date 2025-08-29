Дело в отношении писателя Дмитрия Быкова направлено в суд
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу писателя Дмитрия Быкова
Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в нарушении законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
По версии следствия, в октябре 2023 г. Быков, находясь за пределами России, опубликовал на видеохостинге интервью, где содержалась недостоверная информация о действиях ВС РФ. Кроме того, в феврале 2025 г. он разместил два материала в мессенджере без обязательной маркировки, что противоречит правилам для иностранных агентов.
Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие подсудимого. 8 августа Быков был заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ, а 12 августа его объявили в международный розыск.
Быков включен в реестр иноагентов с июля 2022 г. В декабре 2024 г. издательство АСТ приостановило распространение его книг. При этом в июле 2025 г. он вошел в топ-10 самых упоминаемых в сети российских писателей наряду с еще двумя иноагентами-писателями Борисом Акуниным и Дмитрием Глуховским.