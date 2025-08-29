Дело в отношении писателя Дмитрия Быкова направлено в суд

По версии следствия, в октябре 2023 г. Быков, находясь за пределами России, опубликовал на видеохостинге интервью, где содержалась недостоверная информация о действиях ВС РФ. Кроме того, в феврале 2025 г. он разместил два материала в мессенджере без обязательной маркировки, что противоречит правилам для иностранных агентов.