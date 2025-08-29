Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дело в отношении писателя Дмитрия Быкова направлено в суд

Ведомости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом). Об этом сообщили в канале ведомства.

Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в нарушении законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2023 г. Быков, находясь за пределами России, опубликовал на видеохостинге интервью, где содержалась недостоверная информация о действиях ВС РФ. Кроме того, в феврале 2025 г. он разместил два материала в мессенджере без обязательной маркировки, что противоречит правилам для иностранных агентов.

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие подсудимого. 8 августа Быков был заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ, а 12 августа его объявили в международный розыск.

Быков включен в реестр иноагентов с июля 2022 г. В декабре 2024 г. издательство АСТ приостановило распространение его книг. При этом в июле 2025 г. он вошел в топ-10 самых упоминаемых в сети российских писателей наряду с еще двумя иноагентами-писателями Борисом Акуниным и Дмитрием Глуховским.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных