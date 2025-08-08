Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова по делу о фейках о ВС РФ
Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова
8 августа ТАСС сообщал, что следствие просит заочно арестовать писателя по делу о распространениях фейков о российской армии.
14 декабря издательство АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо–АСТ») приостановило распространение книг уехавших из России Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили, считается в России иноагентом) и Быкова.
Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили на своем YouТube-канале записи отдельных разговоров с писателями. В беседе с Быковым они представились Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского. Акунин же полагал, что с ним разговаривают экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Зеленский.
В январе ТАСС сообщал, что Быкову грозит штраф в 15 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).