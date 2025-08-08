Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова по делу о фейках о ВС РФ

Это произошло после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили на своем YouТube-канале записи отдельных разговоров с писателями. В беседе с Быковым они представились Андреем Ермаком, руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского. Акунин же полагал, что с ним разговаривают экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Зеленский.