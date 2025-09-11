Писателя Дмитрия Быкова внесли в перечень террористов и экстремистов

По данным следствия, в октябре 2023 г. Быков находился не на территории России и опубликовал на видеохостинге интервью с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ. В феврале 2025 г. он также поделился двумя материалами в своем аккаунте в одном из мессенджеров, однако не поставил обязательную маркировку, что противоречит правилам для иностранных агентов.