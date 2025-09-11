Писателя Дмитрия Быкова внесли в перечень террористов и экстремистов
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации на сайте ведомства.
29 августа столичная прокуратура направила дело Быкова в суд. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, ему инкриминируется статья о нарушении законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2023 г. Быков находился не на территории России и опубликовал на видеохостинге интервью с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ. В феврале 2025 г. он также поделился двумя материалами в своем аккаунте в одном из мессенджеров, однако не поставил обязательную маркировку, что противоречит правилам для иностранных агентов.
8 августа Быкова арестовали заочно. Через несколько дней писателя объявили в международный розыск. В реестре иноагентов он числится с июля 2022 г. В конце 2024 г. издательство АСТ приостановило распространение его книг.