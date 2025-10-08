Разработку химиков-нобелиатов 2025 года сравнили с сумочкой Гермионы
Нобелевский комитет сравнил разработку «металлоорганических каркасов», за которую ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги присудили премию по химии, с сумкой Гермионы Грейнджер из романов о Гарри Поттере, на которую было наложено заклинание бесконечного расширения. Об этом пишет CNN.
Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке рассказал, что открытия лауреатов привели к созданию совершенно новых материалов, которые могут «хранить огромное количество газа в крошечном объеме».
Он сравнил полученные материалы с сумочкой Гермионы, которая снаружи кажется маленькой, но внутри намного больше. В другой аналогии он сказал, что материалы функционируют «как номера в отеле», куда огромные группы молекул могут входить и выходить, как если бы они были гостями.
Робсон, будучи профессором Мельбурнского университета в Австралии, рассказывал студентам о молекулярных структурах, превращая деревянные шарики в модели атомов.
Решая, где просверлить отверстия в деревянных шариках, Робсон понял, что от расположения отверстий зависит огромное количество химической информации. Он задался вопросом, что произойдет, если он соединит вместе различные типы молекул, а не отдельные атомы, и сможет ли это создать новые типы материалов.
Хотя Робсону потребовалось более 10 лет, чтобы проверить свою теорию, его эксперименты в 1980-х гг. подтвердили правильность его догадки. Используя медь, Робсон показал, что молекулы организовываются в правильную молекулярную структуру – подобно тому, как атомы углерода объединяются, образуя алмаз.
Но, в отличие от алмазов, молекулярная структура которых чрезвычайно компактна, материал Робсона содержал огромное количество крупных полостей, что позволяет предположить, что это может привести к созданию новых материалов.
О том, что Нобелевскую премию по химии присудили Китагаве, Робсону и Яги, стало известно 8 октября. Разработки лауреатов позволяют решать важные практические задачи. Металлоорганические каркасы могут использоваться для получения воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа и хранения токсичных веществ. Технология также находит применение в катализе химических реакций и проведении электричества.
Основой для открытий послужили исследования Робсона, начатые в 1989 г. Он создал первые молекулярные конструкции с многочисленными полостями. Китагава и Яги развили это направление, показав стабильность и гибкость таких структур. Их работы заложили фундамент для создания десятков тысяч различных металлоорганических каркасов.