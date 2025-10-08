Разработку химиков-нобелиатов 2025 года сравнили с сумочкой Гермионы

Он сравнил полученные материалы с сумочкой Гермионы, которая снаружи кажется маленькой, но внутри намного больше. В другой аналогии он сказал, что материалы функционируют «как номера в отеле», куда огромные группы молекул могут входить и выходить, как если бы они были гостями.