Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических структур

В 2024 г. Нобелевская премия по химии была присуждена Дэвиду Бейкеру из Университета Вашингтона за компьютерный дизайн белков, а также Демису Хассабису и Джону Джамперу из Google Deep Mind (Великобритания) за изучение структуры белков. В 2023 г. награда досталась троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все они работают в США.