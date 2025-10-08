Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических структур

Ведомости

Нобелевская премия по химии за 2025 г. присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за разработку металлоорганических каркасных структур. Лауреатов выбрала Шведская королевская академия наук, говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Разработки лауреатов позволяют решать важные практические задачи. Металлоорганические каркасы могут использоваться для получения воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа и хранения токсичных веществ. Технология также находит применение в катализе химических реакций и проведении электричества.

Основой для открытий послужили исследования Ричарда Робсона, начатые в 1989 г. Он создал первые молекулярные конструкции с многочисленными полостями. Сусуму Китагава и Омар Яги развили это направление, показав стабильность и гибкость таких структур. Их работы заложили фундамент для создания десятков тысяч различных металлоорганических каркасов.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования иммунитета

Общество

Как отметил председатель Нобелевского комитета Хайнер Линке, эти структуры обладают огромным потенциалом. Они способствуют решению глобальных проблем, включая очистку воды от вредных веществ и борьбу с загрязнением окружающей среды. Премия в размере 11 млн шведских крон будет разделена поровну между тремя лауреатами.

В 2024 г. Нобелевская премия по химии была присуждена Дэвиду Бейкеру из Университета Вашингтона за компьютерный дизайн белков, а также Демису Хассабису и Джону Джамперу из Google Deep Mind (Великобритания) за изучение структуры белков. В 2023 г. награда досталась троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все они работают в США.

Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 г. были удостоены ученые Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за исследования периферической иммунологической толерантности. Нобелевская премия по физике в этом году была присвоена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её