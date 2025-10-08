Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических структур
Нобелевская премия по химии за 2025 г. присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за разработку металлоорганических каркасных структур. Лауреатов выбрала Шведская королевская академия наук, говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.
Разработки лауреатов позволяют решать важные практические задачи. Металлоорганические каркасы могут использоваться для получения воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа и хранения токсичных веществ. Технология также находит применение в катализе химических реакций и проведении электричества.
Основой для открытий послужили исследования Ричарда Робсона, начатые в 1989 г. Он создал первые молекулярные конструкции с многочисленными полостями. Сусуму Китагава и Омар Яги развили это направление, показав стабильность и гибкость таких структур. Их работы заложили фундамент для создания десятков тысяч различных металлоорганических каркасов.
Как отметил председатель Нобелевского комитета Хайнер Линке, эти структуры обладают огромным потенциалом. Они способствуют решению глобальных проблем, включая очистку воды от вредных веществ и борьбу с загрязнением окружающей среды. Премия в размере 11 млн шведских крон будет разделена поровну между тремя лауреатами.
В 2024 г. Нобелевская премия по химии была присуждена Дэвиду Бейкеру из Университета Вашингтона за компьютерный дизайн белков, а также Демису Хассабису и Джону Джамперу из Google Deep Mind (Великобритания) за изучение структуры белков. В 2023 г. награда досталась троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все они работают в США.
Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 г. были удостоены ученые Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за исследования периферической иммунологической толерантности. Нобелевская премия по физике в этом году была присвоена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.