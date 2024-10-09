Нобелевскую премию по химии вручили за изучение структуры белков

Нобелевскую премию по химии вручили за изучение структуры белковНаграду присудили британским и американскому ученым
Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии за 2024 г. Дэвиду Бейкеру из Университета Вашингтона, за компьютерный дизайн белков, а вторую половину – Демису Хассабису и Джону Джамперу из Google Deep Mind (Великобритания) за изучение структуры белков. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Ямпер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой бились 50 лет: предсказание сложных структур белков.
«Эти открытия обладают огромным потенциалом», – отметили в комитете.
В 2023 г. Нобелевская премия по химии была присуждена троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все они работают в США. Примечательно, что тогда Шведская королевская академия наук случайно разослала письма с именами нобелевских лауреатов по химии раньше срока.
В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по литературе планируется огласить 10 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 11 октября, а лауреата премии по экономическим наукам – 14 октября.