Нобелевскую премию по химии вручили за изучение структуры белков

В 2023 г. Нобелевская премия по химии была присуждена троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все они работают в США. Примечательно, что тогда Шведская королевская академия наук случайно разослала письма с именами нобелевских лауреатов по химии раньше срока.