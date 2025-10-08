Суд заочно приговорил канадского наемника к 14 годам колонии

По данным следствия, в марте 2022 г. Мордант в корыстных целях вступил в ряды вооруженных сил Украины. На тренировочной базе он получил навыки для участия в вооруженном конфликте. Затем канадец за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР и ЛНР и российских военнослужащих.