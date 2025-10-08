Суд заочно приговорил канадского наемника к 14 годам колонии
Суд заочно назначил наказание канадскому наемнику Дилану Морданту в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следствия, в марте 2022 г. Мордант в корыстных целях вступил в ряды вооруженных сил Украины. На тренировочной базе он получил навыки для участия в вооруженном конфликте. Затем канадец за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против силовых структур ДНР и ЛНР и российских военнослужащих.
Гражданин Канады признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Суд счел собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Мордант объявлен в международный розыск.
Второй западный окружной военный суд 20 сентября заочно приговорил американского наемника Дэвида Райана О'Лири к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн руб.