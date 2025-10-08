Суд в Петербурге назначил слушание в отношении Бориса Гребенщикова

Минюст внес Гребенщикова в список иностранных агентов в 2023 г. В ведомстве объяснили такое решение тем, что певец осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации и получал поддержку от иностранных источников.