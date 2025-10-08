Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Петербурге назначил слушание в отношении Бориса Гребенщикова

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание в отношении лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова (считается в России иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Гребенщикову вменяют ч.4 ст.19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по данной статье составляет штраф в размере до 50 000 руб. Отмечается, что сам музыкант обвинение не признает.

По данным следствия, певец распространил материал на платформе YouTube без указания на то, что этот материал распространен иностранным агентом. 

Минюст внес Гребенщикова в список иностранных агентов в 2023 г. В ведомстве объяснили такое решение тем, что певец осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации и получал поддержку от иностранных источников.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте