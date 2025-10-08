Суд в Петербурге назначил слушание в отношении Бориса Гребенщикова
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил заседание в отношении лидера группы «Аквариум» музыканта Бориса Гребенщикова
Гребенщикову вменяют ч.4 ст.19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальное наказание по данной статье составляет штраф в размере до 50 000 руб. Отмечается, что сам музыкант обвинение не признает.
По данным следствия, певец распространил материал на платформе YouTube без указания на то, что этот материал распространен иностранным агентом.
Минюст внес Гребенщикова в список иностранных агентов в 2023 г. В ведомстве объяснили такое решение тем, что певец осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации и получал поддержку от иностранных источников.