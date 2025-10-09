Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники начали применять против пенсионеров схему с пересдачей анализов

Ведомости

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, уговаривают пожилых людей сообщить личные данные под предлогом пересдачи анализов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Аферисты звонят пенсионерам и под видом медработников просят их назвать персональную информацию якобы для заполнения анкеты. Вслед за этим на телефон обманутого человека поступает звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые обвиняют его в финансировании запрещенных группировок. Для «пресечения» деятельности преступников жертве предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет.

По данным агентства, по этой схеме злоумышленники смогли похитить деньги у 89-летней пенсионерки. К ней домой пришла сообщница мошенников и оставила сумки для денег, после чего явился мужчина, который забрал «посылку» с 80 000 руб.

8 октября «РИА Новости» писали, что злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть схему выигрыша в лотерее, вовлекая их в финансовую пирамиду. Мошенники рассылают по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал с платным доступом, где якобы находится выигрышная методика. После оплаты человек действительно попадает в канал, но обещанной схемы там нет. Вместо этого ему предлагают перепродавать доступ к этому каналу другим людям.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь