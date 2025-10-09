Мошенники начали применять против пенсионеров схему с пересдачей анализов
Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, уговаривают пожилых людей сообщить личные данные под предлогом пересдачи анализов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Аферисты звонят пенсионерам и под видом медработников просят их назвать персональную информацию якобы для заполнения анкеты. Вслед за этим на телефон обманутого человека поступает звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые обвиняют его в финансировании запрещенных группировок. Для «пресечения» деятельности преступников жертве предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет.
По данным агентства, по этой схеме злоумышленники смогли похитить деньги у 89-летней пенсионерки. К ней домой пришла сообщница мошенников и оставила сумки для денег, после чего явился мужчина, который забрал «посылку» с 80 000 руб.
8 октября «РИА Новости» писали, что злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть схему выигрыша в лотерее, вовлекая их в финансовую пирамиду. Мошенники рассылают по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал с платным доступом, где якобы находится выигрышная методика. После оплаты человек действительно попадает в канал, но обещанной схемы там нет. Вместо этого ему предлагают перепродавать доступ к этому каналу другим людям.