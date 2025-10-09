Мошенники начали применять против пенсионеров схему с пересдачей анализов

8 октября «РИА Новости» писали, что злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть схему выигрыша в лотерее, вовлекая их в финансовую пирамиду. Мошенники рассылают по электронной почте письма со ссылкой на Telegram-канал с платным доступом, где якобы находится выигрышная методика. После оплаты человек действительно попадает в канал, но обещанной схемы там нет. Вместо этого ему предлагают перепродавать доступ к этому каналу другим людям.