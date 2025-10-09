Океанолог: Азов и часть Ростова-на-Дону могут уйти под воду к 2100 году
Из-за потепления климата и подъема Мирового океана к концу столетия ряду российских городов может угрожать затопление. Речь, в частности, об Азове, южной части Ростова-на-Дону, прибрежной части Керчи, прибрежных районах Санкт-Петербурга и части Кронштадта, сообщил ведущий научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в беседе с «РИА Новости».
По словам ученого, к 2100 г. уровень Мирового океана повысится на 0,3–0,65 м, а в худшем случае – на 1,3 м. К 2300 г. подъем воды может достичь 5,6 м.
В Причерноморье под угрозой могут оказаться также станицы Северной Кубани и часть Адлера, а на северо-западе страны вода может затронуть почти весь Сестрорецк. В северных районах отступление береговой линии может коснуться Варандея, в меньшей степени – Нарьян-Мара и Салехарда. На Дальнем Востоке проблемы могут возникнуть у порта Находка.
Специалист подчеркнул, что эти данные пока являются результатом моделирования процессов на основе наблюдаемых тенденций. Причиной повышения уровня воды он назвал таяние крупных ледниковых массивов и прогрев глубинных слоев океана, приводящий к расширению водной массы.
В марте «Ведомости» писали, что последние 10 лет (2015–2024 гг.) стали самыми теплыми на Земле за всю историю наблюдений. В 2024 г. средняя глобальная температура впервые превысила среднее значение доиндустриального периода (под ним принято считать 1850–1900 гг.) на 1,5 градуса по Цельсию.