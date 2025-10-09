Суд признал законным арест французского велосипедиста в Приморском крае
Приморский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, который был задержан в Приморском крае и подозревается в незаконном пересечении границы. Его оставили под арестом, сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края.
«По результатам апелляционного пересмотра выводы суда первой инстанции признаны законными и обоснованными, в связи с чем постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – указали представители судов.
Решение о заключении велосипедиста под стражу было принято 6 сентября Уссурийским районным судом. После этого, 30 сентября, там же продлили эту меру пресечения до 3 ноября 2025 г.
5 сентября газета Le Monde сообщила, что 44-летнего велосипедиста задержали на Дальнем Востоке после того, как он завершил свой план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. До этого спортсмена останавливали на границе России и Китая. По данным издания, велосипедист заявил, что теперь у него есть 10 месяцев, чтобы решить, хочет ли он «снова побить этот рекорд... или он навсегда останется неудачей».