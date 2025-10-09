Суд признал законным арест французского велосипедиста в Приморском крае

5 сентября газета Le Monde сообщила, что 44-летнего велосипедиста задержали на Дальнем Востоке после того, как он завершил свой план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. До этого спортсмена останавливали на границе России и Китая. По данным издания, велосипедист заявил, что теперь у него есть 10 месяцев, чтобы решить, хочет ли он «снова побить этот рекорд... или он навсегда останется неудачей».