При падении колеса обозрения в Боливии пострадали 45 человек
В боливийском городе Санта-Крус на посетителей ярмарки рухнуло колесо обозрения. В результате пострадали как минимум 45 человек. Об этом сообщил фельдшер Жан Нагера, передает Red Uno.
Шесть пациентов госпитализировали с переломами, двое из них имеют травмы таза. Кроме того, в клинику поступили люди с переломами рук и ног и другими подобными травмами. По словам фельдшера, несколько человек упали с высоты более 10 м, некоторые находятся в критическом состоянии.
Нагера также отметил, что спасение пострадавших было осложнено тем, что многие из них оказались в ловушке между элементами конструкции.
При этом, в предварительном отчете муниципального секретаря здравоохранения Санта-Круса Марсело Тельеса говорится, что при падении колеса обозрения пострадали от 10 до 12 человек. По его словам, большинство из них получили незначительные травмы. Кроме того, он исключил возможность смертельных исходов.
По данным Red Uno, в ближайшие несколько часов власти города предоставят официальный отчет об инциденте и количестве пострадавших.
31 июля газета Khaleej Times сообщала, что как минимум 23 посетителя парка Green Mountain Park в Саудовской Аравии пострадали после того, как аттракцион «360 градусов» сломался пополам. Пострадавших доставили в больницы в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.