При аварии в парке аттракционов Саудовской Аравии пострадали 23 человека
Как минимум 23 посетителя парка Green Mountain Park в Саудовской Аравии пострадали после того, как аттракцион «360 градусов» сломался пополам, сообщила газета Khaleej Times. Инцидент произошел в районе Хада недалеко от Эт-Таифа.
Издание также опубликовало видео, где видно, как кабина с пассажирами падает на землю после того, как центральный столб аттракциона ломается. Люди в этот момент кричали. Пострадавших доставили в больницы в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.
Службы безопасности и экстренные службы оперативно отреагировали на инцидент, а соответствующие органы начали срочное расследование для установления точной причины неисправности.