Режим налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года
Систему налогообложения для самозанятых не планируют менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 г. Об этом сообщили ТАСС в правительстве РФ.
«Эксперимент проводится с 2019 г. и завершится в 2028 г. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», – отметили в кабмине.
9 октября сообщалось, что Совет Федерации предложил правительству рассмотреть возможность досрочного завершения эксперимента – в 2026 г. вместо 2028 г. Верхняя палата предложила проанализировать результаты действующего режима и определить дальнейшие шаги по его развитию.
В ходе правительственного часа министр экономического развития Максим Решетников говорил, что к 2026 г. предстоит начать обсуждение будущей концепции налогообложения самозанятых. По его словам, необходимо рассмотреть и вопрос о регулировании деятельности индивидуальных предпринимателей, поскольку они оказывают аналогичные услуги, но при этом для них установлен иной лимит доходов – не 2 млн руб., а 60 млн руб.