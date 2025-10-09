Режим налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года

В ходе правительственного часа министр экономического развития Максим Решетников говорил, что к 2026 г. предстоит начать обсуждение будущей концепции налогообложения самозанятых. По его словам, необходимо рассмотреть и вопрос о регулировании деятельности индивидуальных предпринимателей, поскольку они оказывают аналогичные услуги, но при этом для них установлен иной лимит доходов – не 2 млн руб., а 60 млн руб.