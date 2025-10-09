Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми

Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятымиПараметры налога на профдоход могут измениться уже в будущем году
Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать результаты эксперимента по установлению налога на профессиональный доход и проработать вопрос о его досрочном завершении – в 2026 г. вместо 2028 г. Предложение вошло в постановление верхней палаты от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации» по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова, который прошел 23 сентября. Документ опубликован на сайте Совета Федерации вечером 8 октября.
На правчасе министр говорил, что в 2026 г. следует начать работу по переработке концепции режима самозанятых и внесению изменений в законодательстве, так как срок окончания эксперимента «уже не за горами». «Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», – отмечал он.
В то же время Решетников подчеркивал, что «до 2028 г. никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства». На следующий день, 24 сентября, Минэкономразвития выпустило пресс-релиз, в котором также подчеркивалось, что изменений в режиме работы самозанятых до 2028 г. не будет. Ранее, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, министр призвал к комплексной и системной работе по корректировке режима для самозанятых — но лишь после завершения текущего экспериментального периода.
Властей беспокоит злоупотребление режимом со стороны компаний, которые подменяют трудовые отношения проектной занятостью. «Это не отменяет ответственности тех работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются задействовать и использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых. Здесь задача соответствующая стоит у Минтруда, у Роструда, и коллеги активно сейчас работают над ее решением», – говорил Решетников в ходе правчаса.
Министр труда Антон Котяков, выступая на Всероссийской неделе охраны труда, также говорил о злоупотреблениях компаниями для минимизации налоговых отчислений при использовании этого режима. По его словам, Минтруд и ФНС провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли такие нарушения. Минтруд планирует проработать с Минэкономразвития и российской трехсторонней комиссией предложения в этой сфере. «Мы уже сейчас имеем фактуру по более чем 100 контрольным мероприятиям, и нам есть что предоставить в качестве доказательной базы необходимости этой корректировки», – отметил министр.
Экспериментальный режим налога на профдоход заработал в России в 2019 г. Согласно его текущим условиям, он должен был продлиться 10 лет и завершиться лишь в конце 2028 г. Параметры режима предполагают, что самозанятый платит налог в 6%, если получает деньги от юридических лиц и ИП, и 4%, если они поступают от физлиц. Пользоваться им могут лица с доходом, не превышающим 2,4 млн руб. На конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых, следует из данных ФНС. При этом к концу эксперимента их количество, по прогнозу ФНС, должно было составить порядка 18 млн человек, писали «Ведомости» 26 февраля.
Ранее власти отмечали, что параметры режима останутся неизменными до конца эксперимента, а также говорили о необходимости начать обсуждение будущих корректировок. Минфин рассчитывает представить свои предложения по корректировке режима НПД в 2026 г., говорил в июне замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям».
Сейчас ФНС проводит опрос самозанятых на предмет справедливой ставки налога через личный кабинет на сайте «Мой налог», писали «Ведомости» 7 октября. Служба также предложила им также ответить на вопрос, что они планируют предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. Среди ответов, например, переход в наем, на другой налоговый режим и прекращение деятельности.
Ранее Совет Федерации уже предпринимал попытки модифицировать параметры налога на профдоход. Например, сенаторы предлагали правительству превратить добровольные страховые пенсионные отчисления в обязательные по аналогии с индивидуальными предпринимателями, писали «Ведомости» 6 февраля. В начале октября правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект Минтруда по проведению эксперимента добровольного страхования самозанятых в случае болезни, писали «Ведомости» 1 октября.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании 6 октября предложила пересмотреть подход к обязательному медицинскому страхованию (ОМС), обязав официально нетрудоустроенных граждан самостоятельно оплачивать взносы. Его сумма, по ее мнению, могла бы составить 45 000 руб. в год. По словам Матвиенко, работодатели в среднем по стране отчисляют за работников именно эту сумму. В Москве же 700 000 неработающих – «они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 000 и заплатить вот эту среднюю страховку», подчеркнула она. По ее словам, предложение будет направлено на проработку в комитет СФ по социальной политике и комитет по бюджету, а также Минфин и Минтруд.
Еще одно предложение выдвинула в начале года Счетная палата. Контрольное ведомство в марте рекомендовало правительству наделить ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов самозанятых, так как действующих инструментов контроля, по мнению аудиторов, в этой сфере недостаточно. В результате контрольных мероприятий было установлено, что часть самозанятых не передавали сведения о своих расчетах, а число тех, кто аннулировал доходы, росло, пояснял ранее представитель Счетной палаты «Ведомостям».
«Ведомости» отправили запросы представителям Совета Федерации, Минэка, Минфина и правительства.