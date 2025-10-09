Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми

На правчасе министр говорил, что в 2026 г. следует начать работу по переработке концепции режима самозанятых и внесению изменений в законодательстве, так как срок окончания эксперимента «уже не за горами». «Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», – отмечал он.