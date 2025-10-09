В Минцифры назвали фейком сообщения об отключении интернета на выходных

В начале сентября Минцифры составило перечень наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут доступны в периоды ограничений мобильного интернета. По словам представителей операторов связи, система доступа к выбранным ресурсам уже работает во всех регионах, где действуют ограничения.