В Минцифры назвали фейком сообщения об отключении интернета на выходных
Сообщения в мессенджерах якобы от имени пресс-службы Минцифры о планах по отключению интернета в России в выходные дни являются фейком. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В министерстве отметили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом субъекте России.
«Никаких планов по отключению нет», – подчеркнули в ведомстве.
В начале сентября Минцифры составило перечень наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут доступны в периоды ограничений мобильного интернета. По словам представителей операторов связи, система доступа к выбранным ресурсам уже работает во всех регионах, где действуют ограничения.