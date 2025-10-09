МВД призвало игнорировать новую схему мошенников с выплатами
Мошенники стали отправлять россиянам рассылки в мессенджерах, согласно которым граждане, рожденные с 1952 по 2003 г., могут получить выплату в размере более 40 000 руб., сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат. Игнорируем. Направляем жалобы с пометкой – фишинг», – отметили в ведомстве.
Представители МВД опубликовали скриншот с сообщением аферистов. В нем они говорят о принятом законе, позволяющем гражданам оформить пособие на сумму 43 765 руб. онлайн на «Госуслугах». Злоумышленники также предложили сделать это очно, написав заявление в МФЦ. При этом они оставили якобы полезную ссылку со всеми подробными инструкциями.
9 октября «РИА Новости» сообщило со ссылкой на материалы МВД России, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, уговаривают пожилых людей сообщить личные данные под предлогом пересдачи анализов. Вслед за этим жертве аферистов поступает звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые обвиняют его в финансировании запрещенных группировок. Они заставляют россиян направлять денежные средства на фейковый «безопасный счет».