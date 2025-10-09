Активистку Александру Казанцеву внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес ЛГБТ-активистку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Казанцеву (считается в России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
26 сентября «РИА Новости» писало, что Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Казанцеву на два месяца по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента).
Позже стало известно, что защита девушки обжаловала ее арест. «РИА Новости» писало, что в суде была зарегистрирована апелляционная жалоба.
Минюст внес Казанцеву в реестр иноагентов в 2023 г. В ведомстве уточнили, что она пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.