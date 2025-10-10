Почти четверть студенческих работ в России в 2025 году написана с помощью ИИ
Доля студенческих работ с признаками использования генеративного искусственного интеллекта в 2025 г. достигла 24%. Это почти в четыре раза больше, чем два года назад. Таковы данные исследования компании «Антиплагиат».
За период с января по сентябрь в системе «Антиплагиат» было проведено 7 млн проверок более чем по 2 млн студенческим работам. Следы применения ИИ зафиксированы в 24% текстов, тогда как в 2024 г. этот показатель составлял 17,8%, а в 2023 г. – 5,3%.
При этом уровень плагиата снизился с 30% до 21,7%, а средний объем работы вырос с 45 до 48 страниц. Всего в 2025 г. система обнаружила более 56 млн страниц с заимствованиями из открытых источников. Эксперты отмечают, что студенты все реже копируют готовые тексты и чаще используют нейросети для редактирования и доработки собственных материалов.
Аналитики пояснили, что рост применения ИИ фиксируется во всех российских вузах. Среди выпускных квалификационных работ доля текстов с признаками генерации составила 22,7%. В топ-10 университетов этот показатель равен 16%, а во второй десятке – около 25%.
По направлениям подготовки использование ИИ различается. На гуманитарные и социальные науки пришлось – 26,5%, на технические – 13,4%, а на естественно-научные – 10,4%.
Исследование проведено на основе данных системы «Антиплагиат» за период с 1 января по 30 сентября 2025 г. Всего проанализировано 7 млн проверок академических текстов, включая 2,07 млн курсовых и выпускных работ. Алгоритмы системы фиксировали следы генеративных инструментов, заимствований и уровень плагиата с использованием статистических моделей.