Почти четверть студенческих работ в России в 2025 году написана с помощью ИИ

При этом уровень плагиата снизился с 30% до 21,7%, а средний объем работы вырос с 45 до 48 страниц. Всего в 2025 г. система обнаружила более 56 млн страниц с заимствованиями из открытых источников. Эксперты отмечают, что студенты все реже копируют готовые тексты и чаще используют нейросети для редактирования и доработки собственных материалов.