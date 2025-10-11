У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны за 180 000 рублей

Как писали «Ведомости» в конце августа, согласно иску Генпрокуратуры, Кузнецов и его супруга с 2010 по 2023 г. задекларировали около 88 млн руб. дохода. При этом, по данным ведомства, они владели недвижимостью общей стоимостью почти 241 млн руб., оформленной на родственников. Недвижимость находилась в Московской области, Москве и Краснодаре. Во время обысков были изъяты крупные суммы наличных, коллекция редких монет и ювелирные изделия.