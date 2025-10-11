У генерала Кузнецова изъяли серебряные погоны за 180 000 рублей
Во время обысков у бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки свыше 80 млн руб., изъяли серебряные погоны стоимостью 183 929 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Следователи также нашли у генерала коллекцию монет, включая редкие экземпляры. Среди них – монета из серебра 999-й пробы с изображением трёх обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».
Как писали «Ведомости» в конце августа, согласно иску Генпрокуратуры, Кузнецов и его супруга с 2010 по 2023 г. задекларировали около 88 млн руб. дохода. При этом, по данным ведомства, они владели недвижимостью общей стоимостью почти 241 млн руб., оформленной на родственников. Недвижимость находилась в Московской области, Москве и Краснодаре. Во время обысков были изъяты крупные суммы наличных, коллекция редких монет и ювелирные изделия.
Прокуратура требует вернуть в казну 59 золотых и 101 серебряную монету, а также 94 украшения и часы Omega. Среди монет – экземпляры с изображением Джорджа Вашингтона, статуи Свободы и тематические серии, посвященные российским военным и памятным событиям.
Кузнецов находится под арестом с мая 2024 г. По версии следствия, он получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов на 372 млн руб. В августе Генпрокуратура потребовала взыскать с Кузнецова более 500 млн руб.