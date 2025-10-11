Мощи Будды впервые привезли Россию
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Калмыкию из Индии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Так называемые реликвии Капилавасту представляют собой хрустальные бусины, которые нашли в пепле Будды Шакьямуни после кремации в VI–V вв. до н. э. Их выставят для верующих в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 12 по 18 октября.
Под звуки ритуальных раковин шанкхи монахи Центрального хурула Калмыкии внесли святыню в здание аэропорта Элисты. Священнослужители провели ритуальные действия и прочитали молитвы. Затем глава Калмыкии Бату Хасиков, премьер-министр республики Гиляна Босхомджиева, калмыцкие буддийские монахи и остальные участники церемонии поклонились священным реликвиям.
В августе Хасиков сообщил, что в рамках III Международного форума «Буддийский мир в новом тысячелетии» из Индии в Россию привезут мощи Будды Шакьямуни. Планировалось, что они будут находиться в крупнейшем буддийском храме Элисты – Золотой обители Будды Шакьямуни – до 2 октября. Форум завершился в Элисте 28 сентября.