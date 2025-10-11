Мощи Будды впервые привезли Россию

Так называемые реликвии Капилавасту представляют собой хрустальные бусины, которые нашли в пепле Будды Шакьямуни после кремации в VI–V вв. до н. э. Их выставят для верующих в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 12 по 18 октября.