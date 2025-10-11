В Киеве обнаружили тело украинского криптоинвестора Kudo

В салоне автомобиля салоне обнаружен пистолет, зарегистрированный на Ганича. Предварительно, выстрел произвели из него. В полиции сообщили, что блогер отправил друзьям прощальные сообщения и упоминал про финансовые проблемы. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Также проверяется версия об убийстве с инсценировкой самоубийства. Полицейские провели осмотр места проживания Ганича и анализируют его последние контакты.