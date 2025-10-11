В Киеве обнаружили тело украинского криптоинвестора Kudo
Тело 32-летнего украинского криптоинвестора и блогера Константина Ганича (Kudo) с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле в районе Оболонской набережной в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на полицию.
В салоне автомобиля салоне обнаружен пистолет, зарегистрированный на Ганича. Предварительно, выстрел произвели из него. В полиции сообщили, что блогер отправил друзьям прощальные сообщения и упоминал про финансовые проблемы. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Также проверяется версия об убийстве с инсценировкой самоубийства. Полицейские провели осмотр места проживания Ганича и анализируют его последние контакты.
Издание пишет, что Ганич «вел роскошный образ жизни». По данным Youcontrol, он является директором Общественной организации «Ассоциации трейдеров Украины» и владеет 25% компании ОАО «Тста консалтинг». Чистая прибыль компании в 2024 г. составила 97 000 гривен. Кроме того, блогер зарегистрирован как физлицо-предприниматель и занимался вопросами консультирования в сфере информатизации и образования.
«Вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие», – заявил собеседник «Страны».
10 октября президент США Дональд Трамп анонсировал введение против Пекина 100%-ных пошлин за «агрессивную» политику в сфере торговли. На фоне заявления Трампа биткойн потерял в стоимости около $6000. Криптовалюта подешевела до $111 615. За сутки биткойн упал на 7,99%.