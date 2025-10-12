В Госдуме предложили сделать медиацию при разводе обязательной
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой сделать примирительную процедуру обязательной при расторжении брака в России. По ее словам, особенное значение это предложение имеет для семей, в которых есть несовершеннолетние дети, сообщает ТАСС.
Депутат заявила о своей полной поддержке идеи Минюста, отметив, что медиация не должна быть просто формальной опцией. По ее словам, медиатор выполняет важнейшую функцию, помогая супругам достичь взаимопонимания и договорённостей.
Буцкая привела в пример эффективно работающую службу медиации в Москве, где по итогам развода создается подробный документ, регламентирующий все аспекты будущей жизни детей.
Главной задачей медиатора является помощь сторонам в поиске компромисса, что позволяет даже распадающейся семье избежать вражды. При этом конечной целью, по словам парламентария, остается сокращение числа разводов и укрепление института семьи.
17 июля депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому максимальная сумма штрафа для родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, может увеличиться с 500 до 2000 руб. Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.