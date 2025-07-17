Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения при воспитании детей

Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас диапазон, в котором находится санкция по этой статье, – от 100 до 500 руб. При принятии закона штраф будет составлять от 500 до 2000 руб. Альтернативой штрафу могут стать обязательные работы до 100 часов.