Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения при воспитании детей
Депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому максимальная сумма штрафа для родителей, которые не исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, может увеличиться с 500 до 2000 руб., передает ТАСС. Этот же проект ужесточает санкции за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Изменения будут внесены в ст. 5.35. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая касается неисполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас диапазон, в котором находится санкция по этой статье, – от 100 до 500 руб. При принятии закона штраф будет составлять от 500 до 2000 руб. Альтернативой штрафу могут стать обязательные работы до 100 часов.
Кроме того, поправки касаются ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Она дополняется нормой, согласно которой за изготовление или сбыт в целях пропаганды и приобретения с этими целями нацистской атрибутики гражданам грозит штраф до 2500 руб. с конфискацией предмета.
285 депутатов Госдумы также проголосовали за принятие поправок, устанавливающих административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. Речь идет о целенаправленном поиске экстремистских материалов, включенных в список Минюста. Учитываются и случаи использования VPN-технологий для доступа к такой информации. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.