Госдума приняла поправки о штрафах за поиск запрещенных материалов

Согласно проекту, в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая ст. 13.53. Она устанавливает ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов, включенных в список Минюста. Учитываются и случаи использования VPN-технологий для доступа к такой информации. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.