Госдума приняла поправки о штрафах за поиск запрещенных материалов

Госдума приняла поправки о штрафах за поиск запрещенных материаловИспользование VPN-сервисов не будет считаться правонарушением
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за поиск запрещенных материалов в сети и рекламу VPN-сервисов. 285 депутатов проголосовали «за», 19 – против, 20 – воздержались.
Согласно проекту, в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая ст. 13.53. Она устанавливает ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов, включенных в список Минюста. Учитываются и случаи использования VPN-технологий для доступа к такой информации. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.
В своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что принятые поправки устанавливают ответственность за осознанный поиск и использование материалов. Он уточнил, что сам список содержит около 5500 запрещенных материалов.
Также глава комитета отметил, что новые нормы не предполагают штрафных санкций за применение VPN для посещения заблокированных соцсетей – Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале отметил, что, согласно принятым поправкам, простое использование VPN-сервисов само по себе не будет считаться правонарушением.
16 июля Госдума ужесточила наказание за передачу абонентского номера. Комитет поддержал инициативу о штрафе до 50 000 руб. за незаконную передачу телефонного номера, оформленного на себя, другому пользователю.