В России будут установлены новые правила серфинга в интернете

В России будут установлены новые правила серфинга в интернетеЗа что могут грозить новые штрафы, которые вводятся для формирования «безопасной цифровой среды»
Поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в КоАП России в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации (был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Василием Пискаревым еще 30 октября 2024 г. и принят в первом чтении 20 января 2025 г.), опубликованные вечером 15 июля, изменили инициативу до неузнаваемости. Сенаторы Артем Шейкин, Наталья Кувшинова и Руслан Смашнев предложили ввести штрафы от 3000 до 5000 руб. за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» и совместно с правительством России разработали новеллу о наказании за передачу сим-карт третьим лицам (штрафы от 30 000 до 200 000 руб.). Правонарушением не будет являться безвозмездная кратковременная передача абонентом номера иному лицу для получения услуг связи в личных целях.
Кабмин также предлагает штрафовать на суммы от 50 000 до 500 000 руб. за распространение рекламы VPN-сервисов.
Кроме того, сенаторы предлагают включить в КоАП штрафы от 50 000 до 500 000 руб. за нарушение порядка использования на территории России VPN-сервисов (ст. 13.5.2), неисполнение предписания правоохранительных органов о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных (ст. 19.5.3), нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 13.29.3, инициатор поправки – правительство России). Штрафы от 30 000 до 200 000 руб. кабмин хочет ввести за передачу информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя в интернете (ст. 13.29.2).
Отмечается, что это действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.
Доступ к информации
Наибольший резонанс вызвали поправки в части поиска в интернете экстремистских материалов, а также рекламы и использования VPN-сервисов. Поправки «направлены исключительно на защиту граждан от кибермошенничества и создание безопасной цифровой среды», «помогут бороться со злоумышленниками и не затронут добросовестных пользователей», говорится в пресс-релизе Минцифры.
Власти утверждают, что «случайное» прочтение такого контента не будет нести никаких последствий. Наступит ответственность в том случае, если граждане начнут намеренно искать признанные запрещенными изображения, аудио- или видеозаписи, статьи и книги вроде «Майн кампф». «Но 99% граждан РФ совершенно точно специально не ищут материалы из списка Минюста (в нем более 5400 позиций. – «Ведомости»), – прокомментировал «Ведомостям» инициативу коллег депутат Госдумы Артем Кирьянов («Единая Россия»). – Большинства людей, живущих в России, это не коснется».
Правда, есть вопрос, что делать тем людям, кому в рамках служебных обязанностей нужно искать материалы, которые внесены в список экстремистских, – это касается в том числе и служб безопасности платформ, заявил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила опасение, что деятельность ее организации на 30% может стать незаконной. Эту долю, по словам Мизулиной, занимает мониторинг экстремистских сообществ. Подписка на ресурс, включенный в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, может быть истолкована как «получение доступа» к соответствующим материалам, предположил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Кирьянов уверен, что «принимаемые меры не имеют никакого отношения к субъектам общественного контроля и свободному поиску информации в интернете». «Никакой «отдачи по своим» [от принятия поправок] тут не будет», – заявил он. Уже есть прецеденты, когда подобные ограничения признавались обоснованными в рамках соблюдения мер безопасности со ссылкой на ст. 55 Конституции, сказал «Ведомостям» гендиректор Национальной юридической компании «Митра», член совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрий Мирзоев.
Путь к информации
Разъяснения в части использования VPN пришлось давать автору поправки Шейкину. В беседе с «РИА Новости» он заверил, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи сервиса. «Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую», – уточнил сенатор.
Речь идет о наказании не за сам факт использования VPN-сервиса, а за его рекламу, популяризацию или предоставление доступа к запрещенным ресурсам, полагает заместитель руководителя Федерального центра медиации Владимир Кузнецов. «Тем не менее это создает определенные риски для пользователей, которые могут быть непреднамеренно вовлечены в распространение такой информации», – добавил он. Первый замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») в своем Telegram-канале подтвердил, что «граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях».
Зато компаниям придется готовиться к проверкам (риск штрафов за неправильное использование VPN) и, возможно, даже отказаться от таких сервисов в пользу менее защищенных решений, предупреждает Мирзоев.
Член Общественной палаты Никита Данюк считает, что VPN-сервисы не запретят, но будет создан «белый список» разрешенных в России инструментов. «Рост штрафов [при использовании «нелегальных» сервисов] может вынудить часть пользователей отказаться от использования популярных публичных сервисов обхода, – говорит технический директор IT-экосистемы «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») Алексей Щербаков. Некоторая часть перейдет к самостоятельным техническим решениям, пополнив категорию пользователей, разворачивающих собственные VPN-серверы у хостинг-провайдеров».
Найти и, возможно, наказать
Для наказания за поиск экстремистских материалов регулятор, вероятно, будет полагаться, к примеру, на жалобы (если кто-то сообщит о таком поиске), говорит Мирзоев. Доказать именно умышленный интерес к запрещенному сложно, считает адвокат коллегии адвокатов Москвы «Бондяков и партнеры» Владислав Егиян: «Поэтому массовых штрафов вряд ли стоит ждать, скорее будут точечные случаи».
При этом сложно представить, что гражданин знает про реестр Минюста и будет проверять в нем искомый материал, отметил партнер, глава практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. Сам реестр тоже, говорит эксперт, работает неидеально: «Например, песни или мультимедиа-контент там описываются лишь по косвенным признакам наподобие отрывков текста». Он обратил внимание, что штрафовать предлагают в случае, когда пользователь искал материалы и получил к ним доступ, поэтому формально должны быть оба элемента состава.
Речи о запрете VPN или использовании Instagram или Facebook (принадлежат компании Meta, запрещенной в РФ) не идет», – подчеркивается в пресс-релизе Минцифры. Хотя, отметил Али, пока «не очень понятно, какого поведения законодатель ожидает от пользователя».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков