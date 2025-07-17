В России будут установлены новые правила серфинга в интернете

Поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в КоАП России в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации (был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Василием Пискаревым еще 30 октября 2024 г. и принят в первом чтении 20 января 2025 г.), опубликованные вечером 15 июля, изменили инициативу до неузнаваемости. Сенаторы Артем Шейкин, Наталья Кувшинова и Руслан Смашнев предложили ввести штрафы от 3000 до 5000 руб. за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» и совместно с правительством России разработали новеллу о наказании за передачу сим-карт третьим лицам (штрафы от 30 000 до 200 000 руб.). Правонарушением не будет являться безвозмездная кратковременная передача абонентом номера иному лицу для получения услуг связи в личных целях.