Блогер Ефремов частично признал вину в экстремизме

Ведомости

Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесен в РФ в перечень экстремистов) в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация считается иноагентом, признана экстремистской и запрещена в РФ) частично признал вину. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы дела. 

По данным агентства, Ефремову вменяется совершение шести переводов по 1000 руб. на заграничные банковские счета организации. 

«По существу предъявленного обвинения согласен частично», – говорится в документах. 

Фигурант дела также заявил, что только во время допроса, узнал, что любая связанная с ФБК деятельность запрещена на территории РФ в судебном порядке.

Ефремов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Максимальное наказание по этой части статьи – до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, предприниматель перевел средства, находясь в Москве и Московской области и при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

