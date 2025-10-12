Блогер Ефремов частично признал вину в экстремизме
Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесен в РФ в перечень экстремистов) в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК,
По данным агентства, Ефремову вменяется совершение шести переводов по 1000 руб. на заграничные банковские счета организации.
«По существу предъявленного обвинения согласен частично», – говорится в документах.
Фигурант дела также заявил, что только во время допроса, узнал, что любая связанная с ФБК деятельность запрещена на территории РФ в судебном порядке.
Ефремов обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за перевод средств запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Максимальное наказание по этой части статьи – до восьми лет лишения свободы.
По версии следствия, предприниматель перевел средства, находясь в Москве и Московской области и при этом являясь противником действующих органов власти РФ. В августе ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.