Блогер Ефремов частично признал вину в экстремизме

Блогер и предприниматель Никита Ефремов (внесен в РФ в перечень экстремистов) в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация считается иноагентом, признана экстремистской и запрещена в РФ) частично признал вину. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы дела.