Синоптики спрогнозировали первый мокрый снег в Москве
Первый мокрый снег может пойти в Москве и области 12 октября после 21:00 мск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По словам собеседника агентства, после 21:00 в столице и регионе ожидается дождь, в отдельных районах – с мокрым снегом.
Согласно последнему прогнозу, за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. Температура воздуха ожидается около +3... +5 градусов тепла в Москве и от 0 до +5 градусов в Подмосковье. Ветер будет юго-западный, переходящий на северо-восточный, со скоростью 6–11 м/сек.
По последним данным Гидрометцентра, мокрый снег возможен в регионе и днем 13 октября, вместе с небольшим, местами умеренным дождем. Температура достигнет +6 градусов в Москве и до +7 градусов по области.
10 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в беседе с «РИА Новости», что метеорологическая зима в Москве наступит в конце календарной осени – начале декабря. В указанный период ожидается устойчивое формирование снежного покрова высотой от 3 до 8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 см, отмечал он.