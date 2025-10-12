Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Синоптики спрогнозировали первый мокрый снег в Москве

Ведомости

Первый мокрый снег может пойти в Москве и области 12 октября после 21:00 мск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По словам собеседника агентства, после 21:00 в столице и регионе ожидается дождь, в отдельных районах – с мокрым снегом.

Согласно последнему прогнозу, за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. Температура воздуха ожидается около +3... +5 градусов тепла в Москве и от 0 до +5 градусов в Подмосковье. Ветер будет юго-западный, переходящий на северо-восточный, со скоростью 6–11 м/сек.

По последним данным Гидрометцентра, мокрый снег возможен в регионе и днем 13 октября, вместе с небольшим, местами умеренным дождем. Температура достигнет +6 градусов в Москве и до +7 градусов по области.

10 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в беседе с «РИА Новости», что метеорологическая зима в Москве наступит в конце календарной осени – начале декабря. В указанный период ожидается устойчивое формирование снежного покрова высотой от 3 до 8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 см, отмечал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её