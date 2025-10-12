Синоптики спрогнозировали первый мокрый снег в Москве

Согласно последнему прогнозу, за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. Температура воздуха ожидается около +3... +5 градусов тепла в Москве и от 0 до +5 градусов в Подмосковье. Ветер будет юго-западный, переходящий на северо-восточный, со скоростью 6–11 м/сек.