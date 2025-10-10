Зимняя погода наступит в Москве во второй половине ноября
Метеорологическая зима в Москве наступит в конце календарной осени – начале декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале агентства.
По его словам, в указанный период ожидается устойчивое формирование снежного покрова высотой от 3 до 8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы до 10–20 см.
30 сентября Тишковец сообщал, что октябрь будет на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Он назвал второй месяц осени «тыквенным октябрем» из-за оранжевого цвета на прогностической карте в районе Центральной России. Синоптик ожидает небольшого дефицита осадков в 10–30% месячной нормы.
В начале октября ТАСС писал со ссылкой на данные Гидрометцентра, что средние температуры зимой 2025–2026 гг. будут намного ниже почти во всех федеральных округах России, чем в сезон 2024–2025 гг.