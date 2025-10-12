В РАН сообщили о протуберанце «неадекватного размера» на Солнце

20 августа с Солнца в космос был выброшен один из крупнейших за последние годы протуберанцев. Структура достигала размеров, которые превышали диаметр самой звезды – около 1,5 млн км, отмечали ученые. Основная часть выброса ушла в космос и в дальнейшем перемешается с межзвездным газом Галактики.