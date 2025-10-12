В РАН сообщили о протуберанце «неадекватного размера» на Солнце
Протуберанец «неадекватного размера» сформировался на северо-востоке Солнца. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые полагают, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по фрагментам, но пока безуспешно.
«С вероятностью 90%, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, [Солнце] выбросит [протуберанец] целиком», – указано в сообщении.
28 сентября в лаборатории сообщили, что на Солнце была зафиксирована импульсная вспышка класса M6.4. Отмечалось, что взрыв произошел на фоне растущей активности звезды.
20 августа с Солнца в космос был выброшен один из крупнейших за последние годы протуберанцев. Структура достигала размеров, которые превышали диаметр самой звезды – около 1,5 млн км, отмечали ученые. Основная часть выброса ушла в космос и в дальнейшем перемешается с межзвездным газом Галактики.