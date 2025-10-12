МВД предупредило о замаскированной шпионской программе ClayRat

9 октября в УБК МВД сообщили, что аферисты стали рассылать россиянам в мессенджерах сообщения, что граждане, рожденные с 1952 по 2003 г., якобы могут получить выплату в размере более 40 000 руб. Представители полиции опубликовали скриншот с сообщением мошенников. В нем они говорят о принятом законе, позволяющем гражданам оформить пособие на сумму 43 765 руб. онлайн на «Госуслугах». Злоумышленники также предложили сделать это очно, написав заявление в МФЦ. При этом они оставили якобы полезную ссылку со всеми подробными инструкциями.