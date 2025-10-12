Газета
Телеграм
Общество

МВД предупредило о замаскированной шпионской программе ClayRat

Ведомости

Специалисты обнаружили быстро развивающуюся версию шпионской программы ClayRat, которую распространяют через фальшивые каналы в Telegram и фишинговые сайты. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Шпионское программное обеспечение маскируется под такие популярные сервисы, как WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube, и предлагает установить приложение. После запуска оно получает доступ к SMS, истории звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам устройства. ClayRat не только ведет слежку, но и самостоятельно распространяется. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из телефонной книги жертвы, превращая каждый зараженный смартфон в новый источник угрозы.

Для обеспечения безопасности рекомендуется скачивать приложения исключительно из проверенных источников.

9 октября в УБК МВД сообщили, что аферисты стали рассылать россиянам в мессенджерах сообщения, что граждане, рожденные с 1952 по 2003 г., якобы могут получить выплату в размере более 40 000 руб. Представители полиции опубликовали скриншот с сообщением мошенников. В нем они говорят о принятом законе, позволяющем гражданам оформить пособие на сумму 43 765 руб. онлайн на «Госуслугах». Злоумышленники также предложили сделать это очно, написав заявление в МФЦ. При этом они оставили якобы полезную ссылку со всеми подробными инструкциями.

