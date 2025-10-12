Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже
Отопительный сезон на всей Украине должен начаться как можно позже, а возлагать надежду на генераторы в случае масштабных отключений электроэнергии не стоит, заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем Telegram-канале.
«Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране», – написал он.
По словам Филатова, «показательная забота» о заранее теплых батареях жителей в конце концов сделает всем только хуже. Он добавил, что граждане должны позаботиться о том, как они проведут эту зиму, поскольку «простой она точно не будет».
Не стоит возлагать большие надежды на наличие генераторов или писать «истерических сообщений» о том, «куда же власть дела все генераторы, купленные за наши деньги или присланные вам партнерами». Филатов подчеркнул, что даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему и могут лишь оказать поддержку только на несколько часов.
Минобороны РФ на этой неделе сообщало об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса (ВПК) республики. По данным минэнерго Украины, ночью 12 октября российская армия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры страны. Повреждения получили объекты энергетики Донбасса, Одесской и Черниговской областей.