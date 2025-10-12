Мэр Днепропетровска призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже

Не стоит возлагать большие надежды на наличие генераторов или писать «истерических сообщений» о том, «куда же власть дела все генераторы, купленные за наши деньги или присланные вам партнерами». Филатов подчеркнул, что даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему и могут лишь оказать поддержку только на несколько часов.