Для россиян начали действовать новые правила въезда в Испанию

Ведомости

В Испании с 12 октября вступила в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ. Об этом говорится в сообщении консульского отдела посольства России в Испании.

Теперь у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде через внешние границы Шенгенской зоны обязательно будут собираться индивидуальные данные – фотография и отпечатки пальцев.

Система заработала в аэропорту Барахас в Мадриде, после чего станет поэтапно распространяться на другие пункты погранконтроля (воздушные, морские, наземные).

Планируется, что к 10 апреля 2026 г. система будет полностью действующей во всех пунктах. Штампы в паспортах заменят электронными записями в базе данных.

11 октября посольство России в Норвегии напомнило, что с 12 октября россияне и другие иностранные граждане, желающие въехать в Шенгенскую зону, должны будут сдавать на границе биометрические данные. Новую систему контроля на своей границе вводят все страны – участницы Шенгенской зоны. В Норвегии система сначала начнет действовать в аэропорту Гардермуэн в городе Осло, а затем – на всех международных пунктах пропуска в стране. При выезде из Норвегии также будет проводиться верификация биометрической информации.

