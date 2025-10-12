Для россиян начали действовать новые правила въезда в Испанию

11 октября посольство России в Норвегии напомнило, что с 12 октября россияне и другие иностранные граждане, желающие въехать в Шенгенскую зону, должны будут сдавать на границе биометрические данные. Новую систему контроля на своей границе вводят все страны – участницы Шенгенской зоны. В Норвегии система сначала начнет действовать в аэропорту Гардермуэн в городе Осло, а затем – на всех международных пунктах пропуска в стране. При выезде из Норвегии также будет проводиться верификация биометрической информации.