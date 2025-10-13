Дело о покушении на Симоньян передадут в суд
В ближайший месяц следствие планирует передать в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.
По словам источника агентства, арест обвиняемых был продлен до 7 ноября. До этого дня следствие передаст дело в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Затем дело поступит во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
11 октября сообщалось, что в деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Соответствующее обвинение было предъявлено некоторым фигурантам. Им также вменяются статьи о публичных призывах к экстремизму, участии в деятельности террористической организации, хулиганстве и разбое.
По данным ФСБ, летом 2023 г. была предотвращена подготовка украинскими спецслужбами покушения на Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство. Расследование дела о покушениях было завершено в августе 2024 г. Все обвиняемые по нему на тот момент были арестованы. По делу проходят восемь человек.