Дело о покушении на Симоньян передадут в суд

По данным ФСБ, летом 2023 г. была предотвращена подготовка украинскими спецслужбами покушения на Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство. Расследование дела о покушениях было завершено в августе 2024 г. Все обвиняемые по нему на тот момент были арестованы. По делу проходят восемь человек.