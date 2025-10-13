Мошенники начали указывать номера правоохранителей вместо ника в Telegram
Аферисты стали указывать номера правоохранительных органов вместо ника в Telegram и выдавать себя за их представителей. Об этом технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал «РИА Новости».
По его словам, при звонке жертве мошенники произносят фразы: «Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?», «Вы видите номер телефона на экране сейчас». При этом на самом деле на экране отображается не номер телефона, а ник в мессенджере. Злоумышленник предлагает собеседнику зайти в браузер и проверить номер. Когда жертва увидит его на официальном сайте, мошенник продолжает манипуляционный разговор, убеждая в важности этого звонка.
Мошенник говорит, что какое-то время назад жертва якобы совершила правонарушение, связанное с переводом средств. После этого ей приходит в мессенджере pdf-файл – якобы с данными о рассматриваемом деле. В файле могут быть указаны личные данные жертвы, ее номер телефона и фотография. В итоге мошенник убеждает срочно перевести деньги на безопасный счет.
12 октября в МВД предупредили о шпионской программе ClayRat, распространяемой через фальшивые каналы в Telegram и фишинговые сайты. Программа маскируется под WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube и предлагает установить приложение. После запуска оно получает доступ к SMS, истории звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам устройства.