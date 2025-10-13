Мошенники начали указывать номера правоохранителей вместо ника в Telegram

По его словам, при звонке жертве мошенники произносят фразы: «Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?», «Вы видите номер телефона на экране сейчас». При этом на самом деле на экране отображается не номер телефона, а ник в мессенджере. Злоумышленник предлагает собеседнику зайти в браузер и проверить номер. Когда жертва увидит его на официальном сайте, мошенник продолжает манипуляционный разговор, убеждая в важности этого звонка.