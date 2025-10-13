В Московской области выпал первый снег
В Московскую область пришли сильные дожди, частично переходящие в мокрый снег, после того как центральная часть России оказалась под влиянием циклона «Герхард», сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в Москве зафиксировали 9 мм осадков (на станции ВДНХ). Другие пункты измерения в столице показали от 5 мм в Строгино до 13 мм в Бутово. В Михайловском выпало 20 мм осадков, что составляет 29% от месячной нормы октября.
«Добавим, что в Можайске уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков: даже предварительные данные превышают величину прежнего рекорда, который ранее для 13 октября составлял 17 мм и продержался 65 лет», – подчеркнул Леус. Новые суточные рекорды не исключены в Подмосковье, отметил метеоролог.
Он также рассказал, что первый снег фиксировали станции в Наро-Фоминске и Внукове. Кроме того, снег был в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях.
12 октября ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России писал, что первый мокрый снег может пойти в Москве и области 12 октября после 21:00 мск. Агентство отмечало, что за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков.