В Московской области выпал первый снег

12 октября ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России писал, что первый мокрый снег может пойти в Москве и области 12 октября после 21:00 мск. Агентство отмечало, что за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков.