Нобелевская премия по экономике присуждена за теорию инновационного роста
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по экономике 2025 г. Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту за объяснение инновационно-ориентированного экономического роста. Мокиру премия присуждена за выявление предпосылок устойчивого роста через технологический прогресс, а Агийон и Хоуитт удостоены награды за теорию устойчивого роста «через созидательное разрушение».
Исследования лауреатов показывают, как новые технологии способствуют долгосрочному экономическому росту. Мокир использовал исторические источники, чтобы раскрыть причины перехода от стагнации к устойчивому росту. Он доказал, что для непрерывного инновационного процесса необходимы не только практические знания, но и научное понимание принципов работы технологий.
Агийон и Хоуитт разработали математическую модель созидательного разрушения – процесса, при котором новые продукты вытесняют устаревшие технологии. Эта динамика создает конфликты, которые необходимо конструктивно разрешать, чтобы инновации не блокировались устоявшимися компаниями и интересами групп, теряющих свои позиции.
Размер премии – 11 млн шведских крон, половина из которых достанется Мокиру, а другая половина – совместно Агийону и Хоуитту.
Премию от Шведского государственного банка в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2024 г. получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».