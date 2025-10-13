Нобелевская премия по экономике присуждена за теорию инновационного роста

Премию от Шведского государственного банка в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2024 г. получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».