Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых университетов США

Они исследовали влияние социнститутов на благосостояние
Ведомости

Премию от Шведского государственного банка в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2024 г. получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Исследователи пришли к выводу, что в основе различий в процветании государств, которых затронула европейская колонизация, лежат социальные институты, которые были изменены или искусственно созданы в колониях. Социальные институты, или как их описывают авторы – инклюзивные, вводились в бедных странах, что со временем приводило к общему процветанию населения. Ученые утверждают, что это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.

«Сокращение огромного разрыва в доходах между странами является одной из самых больших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность социальных институтов для достижения этой цели», – сказал Якоб Свенссон, председатель комитета по премии в области экономических наук.

Ученые выяснили, почему некоторые страны попадают в «ловушку», переводя экономику на добывающие ресурсы, впоследствии сталкиваясь с низким экономическим ростом. Внедрение инклюзивных институтов создаст долгосрочные выгоды для всех, но добывающие институты, по их анализу, обеспечивают краткосрочную выгоду, что исключает обеспечение процветающей экономики.

Аджемоглу – профессор Массачусетского технологического института. Джонсон – доктор философии, профессор Массачусетского технологического института. Робинсон – доктор философии, сейчас профессор Чикагского университета.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных