Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых университетов США

Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых университетов СШАОни исследовали влияние социнститутов на благосостояние
Премию от Шведского государственного банка в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2024 г. получили американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние», сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Исследователи пришли к выводу, что в основе различий в процветании государств, которых затронула европейская колонизация, лежат социальные институты, которые были изменены или искусственно созданы в колониях. Социальные институты, или как их описывают авторы – инклюзивные, вводились в бедных странах, что со временем приводило к общему процветанию населения. Ученые утверждают, что это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.
«Сокращение огромного разрыва в доходах между странами является одной из самых больших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность социальных институтов для достижения этой цели», – сказал Якоб Свенссон, председатель комитета по премии в области экономических наук.
Ученые выяснили, почему некоторые страны попадают в «ловушку», переводя экономику на добывающие ресурсы, впоследствии сталкиваясь с низким экономическим ростом. Внедрение инклюзивных институтов создаст долгосрочные выгоды для всех, но добывающие институты, по их анализу, обеспечивают краткосрочную выгоду, что исключает обеспечение процветающей экономики.
Аджемоглу – профессор Массачусетского технологического института. Джонсон – доктор философии, профессор Массачусетского технологического института. Робинсон – доктор философии, сейчас профессор Чикагского университета.