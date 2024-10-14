Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых университетов США

Исследователи пришли к выводу, что в основе различий в процветании государств, которых затронула европейская колонизация, лежат социальные институты, которые были изменены или искусственно созданы в колониях. Социальные институты, или как их описывают авторы – инклюзивные, вводились в бедных странах, что со временем приводило к общему процветанию населения. Ученые утверждают, что это важная причина, по которой бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот.