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Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили японской «Нихон Хиданкио»

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Нобелевскую премию мира 2024 г. присудили «Нихон Хиданкио» – японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться».

Одними из фаворитов на получение Нобелевской премии мира в этом году были Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и глава ООН Антониу Гутерриш. Однако эксперты допускали, что премию в 2024 г., отмеченном мировыми конфликтами, могли не вручать вообще.

Номинантов на Нобелевские премии держат в секрете в течение 50 лет, но те, кто выдвигает кандидатуры, могут решить раскрыть свой выбор. Среди известных номинантов на премию мира – агентство ООН по делам беженцев, Папа Римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Всего на премию в этом году было выдвинуто 286 кандидатов.

В прошлом году премию получила Наргиз Мохаммади, находящаяся в заключении иранская защитница прав женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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