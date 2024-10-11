Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили японской «Нихон Хиданкио»

Номинантов на Нобелевские премии держат в секрете в течение 50 лет, но те, кто выдвигает кандидатуры, могут решить раскрыть свой выбор. Среди известных номинантов на премию мира – агентство ООН по делам беженцев, Папа Римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Всего на премию в этом году было выдвинуто 286 кандидатов.