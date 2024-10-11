Нобелевскую премию мира в 2024 году присудили японской «Нихон Хиданкио»
Нобелевскую премию мира 2024 г. присудили «Нихон Хиданкио» – японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться».
Одними из фаворитов на получение Нобелевской премии мира в этом году были Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и глава ООН Антониу Гутерриш. Однако эксперты допускали, что премию в 2024 г., отмеченном мировыми конфликтами, могли не вручать вообще.
Номинантов на Нобелевские премии держат в секрете в течение 50 лет, но те, кто выдвигает кандидатуры, могут решить раскрыть свой выбор. Среди известных номинантов на премию мира – агентство ООН по делам беженцев, Папа Римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Всего на премию в этом году было выдвинуто 286 кандидатов.
В прошлом году премию получила Наргиз Мохаммади, находящаяся в заключении иранская защитница прав женщин.