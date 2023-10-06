Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

В 2011 г. Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям, говорится в заявлении комитета. Спустя два года она была освобождена и присоединилась к кампании против применения смертной казни в Иране. Отмечается, что Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время протестов осенью 2022 г., поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини.