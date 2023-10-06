Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитницеНаргес Мохаммади сейчас находится в заключении
Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Премия присуждена Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».
В комитете отметили, что ранее правозащитницу приговорили в общей сложности к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетью. В настоящий момент она по-прежнему находится в тюрьме, подчеркивается в заявлении.
Наргес Мохаммади 51 год. Она занимается правозащитной деятельностью с 1990-х гг. После окончания вуза Мохаммади работала инженером, а также обозревателем в различных газетах, поддерживающих идеи о реформах, уточнили в комитете. В 2003 г. стала сотрудничать с правозащитным центром «Защитники прав человека» в Тегеране, сейчас является его вице-президентом.
В 2011 г. Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям, говорится в заявлении комитета. Спустя два года она была освобождена и присоединилась к кампании против применения смертной казни в Иране. Отмечается, что Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время протестов осенью 2022 г., поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини.
Нобелевская премия мира считается одной из важнейших в мире политических наград. С 1901 г. было присуждено 104 Нобелевских премии мира. На момент вручении премии под арестом находились пять лауреатов. За время существования премии ее получили только 19 женщин.
В 2022 г. обладателем Нобелевской премии мира стал белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр «Мемориал» (признан в РФ иноагентом) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». В 2021 г. ее получили редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) и филиппинская журналистка Мария Ресса.
В 2023 г. размер Нобелевской премии установлен в 11 млн шведских крон (около $994 745).