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Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице

Наргес Мохаммади сейчас находится в заключении
Анастасия Швецова Инна Гресева
REUTERS

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».

В комитете отметили, что ранее правозащитницу приговорили в общей сложности к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетью. В настоящий момент она по-прежнему находится в тюрьме, подчеркивается в заявлении.

Наргес Мохаммади 51 год. Она занимается правозащитной деятельностью с 1990-х гг. После окончания вуза Мохаммади работала инженером, а также обозревателем в различных газетах, поддерживающих идеи о реформах, уточнили в комитете. В 2003 г. стала сотрудничать с правозащитным центром «Защитники прав человека» в Тегеране, сейчас является его вице-президентом.

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В 2011 г. Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям, говорится в заявлении комитета. Спустя два года она была освобождена и присоединилась к кампании против применения смертной казни в Иране. Отмечается, что Мохаммади выражала поддержку демонстрантам во время протестов осенью 2022 г., поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини.

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Нобелевская премия мира считается одной из важнейших в мире политических наград. С 1901 г. было присуждено 104 Нобелевских премии мира. На момент вручении премии под арестом находились пять лауреатов. За время существования премии ее получили только 19 женщин.

В 2022 г. обладателем Нобелевской премии мира стал белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр «Мемориал» (признан в РФ иноагентом) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». В 2021 г. ее получили редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) и филиппинская журналистка Мария Ресса.

В 2023 г. размер Нобелевской премии установлен в 11 млн шведских крон (около $994 745).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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