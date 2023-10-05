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Нобелевскую премию по литературе присудили норвежцу Юну Фоссе

Ведомости

Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию по литературе 2023 г. норвежскому прозаику и драматургу Юну Фоссе. Об этом сообщили на сайте комитета.

Премию присудили с формулировколй «за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

«Его огромное творчество, написанное на норвежском нюнорском языке и охватывающее множество жанров, состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, его также все больше узнают благодаря его прозе», – отметили в комитете.

Первый роман Фоссе написал в 1983 г., а драматургией занялся в 1992 – уже в статусе состоявшегося писателя. Многие литературные критики называют Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В 1996 Фоссе получил норвежскую «Премию Ибсена», а в 2010 – «Международную Премию Ибсена», которую неофициально называют «театральной Нобелевской премией».

С 1901 г. было присуждено 115 Нобелевских премий по литературе. Четыре приза разделили между двумя победителями. На данный момент литературной премии удостоены 17 женщин. Самым молодым лауреатом был Редьярд Киплинг, который получил премию в 41 год. Самой пожилой лауреатке Дорис Лессинг было 88 лет, когда она была удостоена премии в 2007 г.

Уже известны имена лауреатов 2023 г. по физиологии и медицине, физике и химии. 6 октября комитет объявит лауреатов Нобелевской премии мира, 7 октября – лауреатов экономических наук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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