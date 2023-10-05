Нобелевскую премию по литературе присудили норвежцу Юну Фоссе

С 1901 г. было присуждено 115 Нобелевских премий по литературе. Четыре приза разделили между двумя победителями. На данный момент литературной премии удостоены 17 женщин. Самым молодым лауреатом был Редьярд Киплинг, который получил премию в 41 год. Самой пожилой лауреатке Дорис Лессинг было 88 лет, когда она была удостоена премии в 2007 г.